Muğla Bisiklet Cumhuriyeti Ula

Muğla'nın en sakin ilçelerinden Ula'da 7'den 70'e herkes bisiklete biniyor.

Muğla'nın en sakin ilçelerinden Ula'da 7'den 70'e herkes bisiklete biniyor. Kahvehane, cami ve okul gibi yerlerin önleri, park edilen bisikletlerle dolup taşıyor. Bu durumu görenler, Ula için 'bisiklet cumhuriyeti' nitelemesi yapıyor. Bodrum, Datça, Fethiye ve Marmaris gibi önde gelen turistlik merkezleriyle öne çıkan Muğla'nın geri planda kalmış 23 bin 418 nüfuslu ilçesi Ula, halkın bisiklete verdiği önemle öne çıkıyor. İlk olarak 1930'lu yılların sonunda kullanılmaya başlayan bisiklet, daha sonra halkın yaşam tarzı haline geldi. İlk zamanlar bir yumurta karşılığında 3 dakikalığına kiraya verilerek deneyimlenen bisikleti şimdilerde çocuklar okula, ev hanımları ise pazara giderken kullanıyor. 2 yaşından 90 yaşına kadar hemen hemen herkesin günlük hayatının bir parçası haline gelen bisiklet, kenti diğer yerleşim yerlerinden ayırıyor. İlçenin düz arazi üzerine kurulması bisiklet kullanımı için avantaj sağlarken, sağlık açısından da faydalı oluyor. Kent halkı, herkesi daha sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanmaya davet ediyor.



İlçede kahvehane işleten Ayhan Artar (59), Dedelerimizden, atalarımızdan gelenek haline gelmiş bir hastalık. İlçemizin düz arazi kurulmuş olması, bisiklet kullanımı açısından avantaj sağlıyor. Doktorlar sürekli spor yapın çağrısında bulunuyor. Biz de sporumuzu bisiklet üzerinde yapıyoruz. Dedelerimiz sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. 75-80 yıllık bisikletler var diye konuştu.



90 yaşındaki Hamdi Gülşen ise, Bisikletimi 30 yıldan fazladır sürüyorum. Çarşıda ve pazardaki işlerimin yanı sıra camiye de bisiklete gidiyorum. Şu anda gençlere taş çıkartırım. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum diye konuştu.

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