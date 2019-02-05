Muğla Bitez'deki Su Bendi Çöplerle Doldu
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak yaratması için yapılan su bendi, çoğu plastik olan atıklarla çöplüğe döndü.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak yaratması için yapılan su bendi, çoğu plastik olan atıklarla çöplüğe döndü. Bitez
Mahallesinde 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak yaratması için yapılan su bendi, artık herhangi bir amaçla kullanılmezken, bölgedeki kirliliğin boyutu dikkat çekti. Konacık
Mahallesi'nden gelen Gaz Deresi ve Minder Sarnıcı Mevkii'nden gelen derenin kesiştiği noktada bulunan su bendindeki kirllik, tepki topladı. Konacık Sanayi Sitesi çevresinden atıldığı belirtilen moloz ve çöplerin, yağmurlarla bölgeye ulaştığı ifade edildi. Vatandaşlar, su bendinin biran önce temizlenmesi için çağrıda bulundu.
Öte yandan bendin yakınındaki 'çöp ve moloz dökmek yasaktır' tabelası da dikkat çekti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:26 Kaynak: DHA
Tesettüre Giren Oyuncu Gamze Özçelik, Afrika'da 11 Su Kuyusu Açtırdı
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Fatma Girik, Hastaneye Kaldırıldı
AK Parti'ye Geçen Milletvekili Tamer Akkal'ın Danışmanı, "Utanç Duyarım" Diyerek İstifa Etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız