Son Dakika Haberleri: Muğla Bitez'deki Su Bendi Çöplerle Doldu

Muğla Bitez'deki Su Bendi Çöplerle Doldu

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak yaratması için yapılan su bendi, çoğu plastik olan atıklarla çöplüğe döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak yaratması için yapılan su bendi, çoğu plastik olan atıklarla çöplüğe döndü.

Bitez Mahallesinde 1980'li yılların sonunda bahçe kuyularına kaynak yaratması için yapılan su bendi, artık herhangi bir amaçla kullanılmezken, bölgedeki kirliliğin boyutu dikkat çekti. Konacık Mahallesi'nden gelen Gaz Deresi ve Minder Sarnıcı Mevkii'nden gelen derenin kesiştiği noktada bulunan su bendindeki kirllik, tepki topladı. Konacık Sanayi Sitesi çevresinden atıldığı belirtilen moloz ve çöplerin, yağmurlarla bölgeye ulaştığı ifade edildi. Vatandaşlar, su bendinin biran önce temizlenmesi için çağrıda bulundu.

Öte yandan bendin yakınındaki 'çöp ve moloz dökmek yasaktır' tabelası da dikkat çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:26 Kaynak: DHA

Bodrum, Bitez, Muğla, Güncel
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