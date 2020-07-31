MUĞLA Bodrum'a son 3 günde 300 bin araç giriş yaptı - Son Dakika

MUĞLA Bodrum'a son 3 günde 300 bin araç giriş yaptı

Bodrum'a son 3 günde 300 bin araç giriş yaptı (2)PLAJLAR DOLDU TAŞTIMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü özellikle halk plajlarında insan yoğunluğu arttı.

Bodrum'a son 3 günde 300 bin araç giriş yaptı (2)

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk günü özellikle halk plajlarında insan yoğunluğu arttı. Plajlarda tatilcilerden bazılarının sosyal mesafe kuralına uyduğu, bazılarının ise uymadığı görüldü. Türkiye turizminin gözde merkezlerinden Bodrum'da bayram yoğunluğu başlayınca, plajlar adeta dolup taştı. 3'ü mavi bayraklı olmak üzere 10 halk plajının bulunduğu bölgede, şemsiye ve şezlong arası mesafeler 3'er metre, bunların denize olan uzaklığı ise 5 metre olarak konumlandırıldı. Plajlarda vatandaşlardan bazıları masmavi suların keyfini sürdü, bazıları ise çocuklarıyla kumdan kale yaptı. Tatilcilerden kimileri sosyal mesafe ve maske kuralına uydu, uymayanlar ise polis ekipleri tarafından uyarıldı.

'BAYRAM TATİLİ MÜKEMMEL GEÇİYOR'

Gümbet sahilinde vakit geçiren tatilcilerden Ahmet İlkin, 'Türkiye'nin gözde tatil beldesi olduğu için Bodrum'u tercih ettik. Tatilimizin ilk günü olmasına rağmen çok eğleniyoruz. Koronavirüs dolayısıyla eskisi kadar kalabalık olmasa da Bodrum çok keyifli. Tedbirler ve gerekli önlemler alınmış. Vatandaşlar belli yerlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuyorö dedi.

İstanbul'dan gelen ve denizin tadını çıkaran vatandaşlardan Burcu Özsoy, 'Bayram tatili mükemmel geçiyor. Mesafeyi koruyarak, birbirimize dokunmayarak inanılmaz güzel bir tatil yapıyoruz. Bodrum her zaman benim evim gibi oldu. Denizde devirdaim olduğu için zaman geçirmeyi çok seviyorum. Aynı zamanda güneşlenmek ve D vitamini almak da çok keyifliö diye konuştu.

Tatilcilerden Yeliz Özsoy ise, 'Bayram tatili güzel geçiyor. Bodrum oldukça kalabalık. Sezonun tekrar açılmasına sevindik. Bodrum'u daha canlı ve hareketli olduğu için tercih ettik. Aynı zamanda Bodrum'un denizi de sıcak. Deniz kenarında olduğumuz için maske takılmıyor ama her yerde dezenfektanlar varö dedi.

Sahilde ailesiyle birlikte vakit geçiren Kazım Karabulut da, 'Şu kalabalığı görünce insan korkuyor. Ankara'dan geliyoruz. Geçen sene de Bodrum'a gelmiştik ve beğenmiştik. Çok kalabalık ve herkes bizim gibi değil. Biz aile olarak tedbirlere uyuyoruz ve çekiniyoruzö şeklinde konuştu.

MUĞLA Bodrum'a son 3 günde 300 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı, Türkiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 08:00

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Bodrum'a son 3 günde 300 bin araç giriş yaptı - Son Dakika
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