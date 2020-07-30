MUĞLA Bodrum'a tatilci akını - Son Dakika

Bodrum'a tatilci akını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenlerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı'yla birlikte Bodrum'da hareketlilik arttı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktalarında önlem aldı. İlçeye gelen vatandaşlar, koronavirüs önlemleri konusunda uyarılırken, maske denetimi de yapıldı. Torba Kavşağı'nda zaman zaman kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yola çıkan bazı araçların bozulması trafiği artırdı. İlçede koronavirüse karşı Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemler aldı. Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar, rezervasyon yaptırdığı otelleri doldurmaya başladı. Jandarma ve emniyet güçleri Bodrum'da giriş çıkış yapan tüm araçların kontrollerini sıklaştırdı.