Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum Acı Ot Festivali'nin Son Günü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Muğla Bodrum Acı Ot Festivali'nin Son Günü Renkli Görüntülere Sahne Oldu

36 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 2'incisi düzenlenen 'Bodrum Acı Ot Festivali' ikinci ve son gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 2'incisi düzenlenen 'Bodrum Acı Ot Festivali' ikinci ve son gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Ortakent-Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların desteklediği 'Acı Ot Festivali', ikinci gününde de sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişiyi ağırladı. Festivale katılanlar davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Stant sahipleri de katılımcılara eşlik ederken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan festival alanında 300'ün üzerinde stant açıldı. Gün boyu yoğun kalabalığın oluştuğu festivalde yörede yetişen acı ot, tilkişen, ebegümeci, turp otu, kenger gibi otlar; yöresel yemekler ve tatlılar sergilendi. Yiyeceklerin dışında el emeği göz nuru ürünlerin de yer aldığı festivale, çevre ilçe ve illerden de özel turlarla çok sayıda kişi geldi. Festival kapsamında ayrıca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlendi. Akşam saatlerine kadar devam eden festivale katılan birçok kişi festivalden memnun kaldıklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:35 Kaynak: DHA

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