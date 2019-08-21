MUĞLA BODRUM ANTİK TİYATRO'DA '3 TENOR' KONSERİ-YENİDEN
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen '3 Tenor' adlı konser, klasik müzik sevenlere keyifli saatler yaşattıKültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 'Bodrum Konserleri' kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri düzenledi.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
'nın Bodrum
ilçesinde düzenlenen '3 Tenor' adlı konser, klasik müzik sevenlere keyifli saatler yaşattı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 'Bodrum Konserleri' kapsamında, Bodrum Antik Tiyatro'da '3 Tenor' konseri düzenledi. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü de olan Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan
, İstanbul
Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları Hakan Aysev
ve Efe Kışlalı'dan oluşan '3 Tenor', orkestra şefi Murat Cem
Orhan yönetiminde performans sundu. Mersin
Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğindeki konserde sanatçılar, Bodrum Antik Tiyatro'nun tarihi atmosferinde, seçkin eserlerden oluşan repertuvarlarla sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.
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