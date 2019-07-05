MUĞLA Bodrum Belediye Meclisi'nden Antik Tiyatro'da tarihi toplantı

Bodrum Belediye Meclisi'nden Antik Tiyatro'da tarihi toplantıMuğla'nın Bodrum ilçesi Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı, 4 bin yıllık Antik Tiyatro'da halkın katılımıyla gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi'nin 90 günlük faaliyet raporlarının sunulduğu toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda aynı zamanda Bodrum Belediyesi'nin 'ruhsat' birimini TMMOB bileşenlerinin denetimine açan protokole de imza atıldı.Bodrum Belediye Meclisi tarihinde ilk kez Antik Tiyatro'da toplandı. Bodrum Belediye Meclisi'nin bu olağan dışı toplantısına sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin Bodrum temsilcileri ile Bodrumlular büyük ilgi gösterdi. Açık havada yapılan Temmuz ayı olağan meclis toplantısının açılışında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarihi bir mekanda, tarihi bir ana tanıklık ettiklerini söyledi. Kentlerin temelinde iki harç olduğunu belirten Başkan Aras, Bunlardan biri tarih, diğeri de ekonomi. Geçmişinden ders alamayan ve geçmişine sahip çıkamayan kentler, ne yazık ki geleceklerini de imar edemezler dedi.Bodrum'un anıt mezarlarıyla, antik kentleri, ören yerleri ve kalıntılarıyla dünyanın en özel coğrafyalarından biri olduğuna dikkati çeken Aras, Bodrum, bir zamanlar dağlarında zeytin, ovalarında bağın ve bahçenin eksik olmadığı Karya toprakları üzerinde doğup büyümüş, birçok savaşa tanıklık etmiş, 5 bin yıllık tarihi ve kültürüyle muhteşem bir coğrafya. Dünyanın hiçbir yerinde tarihin, kültürün, insanın, doğanın, çevrenin bu kadar iç içe geçtiği başka bir yer bulamazsınız. Sayısız medeniyet Bodrum'un hafızasına miras bıraktı. Dünyanın ilk kadın amirali, dünyanın ilk müzik yarışması bu topraklarda yapıldı. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mausoleum bu topraklarda yükseldi. Çok değerli isimler bu topraklarda yaşadı. Bu medeniyetlerin ve insanların izlerini taşıdığımız Bodrum'da, bütün bu kültürün, tarihin hikayelerini yeniden yazacağız diye konuştu.'BİZ BU KENTİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'Bodrum'un metropol haline geldiğini, ancak hala zamana karşı direndiğini vurgulayan Başkan Aras, Bodrum, deniz kum güneşle tanımlanamayacak kadar zengin bir kent ve biz bu kenti korumak zorundayız. Antik Tiyatro'da meclis toplantısı yapma fikri de bu düşünceden ortaya çıktı. Bodrum acaba bu kadar tarihi, kültürü, insan değeriyle güllük gülistanlık bir yer mi Tabii ki hayır. Özellikle 1980'den sonra yaşadığımız tahribat son noktaya kadar geldi diye konuştu.Bodrum'un nüfus istatistiklerine de değinen Başkan Aras, Resmi rakamlara göre Bodrum'un nüfusu 170 bin. Ancak, yaz sezonunda toplam 1.5 milyon kişiyi ağırlayan Bodrum'da yaşanan altyapı, görüntü ve gürültü kirliliği gibi sorunlar var. Tüm belediye hizmetlerini ve politkalarını belirlerken bu rakamları dikkate alarak adım atacağız dedi.YAPILACAK HİZMETLERİ SIRALADIBaşkan Aras, yapılacak altyapı hizmetlerinden engeliler, kadınlar ve çocuklar için hazırladıkları projelere kadar pek çok konu hakkında da bilgi verdi. Başkan Aras sokak hayvanları için hazırladıkları projeleri de anlattı. Bodrum'un derinleşen altyapı sorunlarına sezon bitimi itibariyle neşter vuracaklarını kaydeden Başan Aras, yapacakları diğer hizmetleri şöyle sıraladıBodrum'da artık sokaklarda çöp sorunuyla karşılaşmayacağız. Kaçak yapılarla mücadelemize yaz sezonu bittikten sonra devam edeceğiz. Çarşı merkezlerini işgaliyeden ve görüntü kirliliğinden kurtarmak için çalışıyoruz. Bu sene esnaflarımızı mağdur etmemek için sadece uyarıyoruz, önümüzdeki sene tamamen ihlalleri ortadan kaldıracağız ve izin vermeyeceğiz. Gürültü kirliliği konusunda sıkı önlemler alıyoruz, para cezaları uygulamaya başlıyoruz. Trafiği rahatlatmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Otogar yapılıyor, taşınacak. Sanayimiz de Bodrum dışına çıkarılacak. Bodrum'un yürüyerek de güzel olduğunu insanlara anlatacağız. Toplu taşıma kullanarak Bodrum'a gelinmesini isteyeceğiz. Bisiklet ve yaya yollarını hayata geçireceğiz. Kadın sığınma evi bitti, personelini atadık. En kısa zamanda hizmete açmak için Bakanlıktan onay bekliyoruz. Yaşlı bakım evi, kent müzesi, süngercilik müzesi kuruyoruz. Bodrum'da Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) kurduk, sanat tarihçilerimizi, arkeologlarımızı istihdam ettik. Sarnıçlar ve yel değirmenlerinin bakımını günemimize aldık. Altyapı çalışmaları Büyükşehir Belediyemiz tarafından başlatılıyor. Dere ıslahları, yol çalışmaları, atık su arıtma tesisi, Turgutreis Yaşam Merkezi gibi yatırımlar bu sezon biter bitmez başlayacak. Antik Tiyatro'nun önünden geçen yolu yayalaştıracağız. Aya Nikola projemiz hazır. Çok yakında farklı bir görünüme kavuşacak. Bodrum'un değerlerine sahip çıkıyoruz. Mandalina bahçelerini turizme kazandırıyoruz. Festivallerin sayısını makul düzeye çekeceğiz. Bodrum'un ismini herkese kullandırmayacağız. 2020'de bir çalıştay, festival, sempozyum takvimi yapacağız ve tüm dünyaya ilan edeceğiz.