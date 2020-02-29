Muğla bodrum belediyesi'nden çok özel eğitim - Son Dakika
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Muğla bodrum belediyesi'nden çok özel eğitim

6 saat önce

Bodrum Belediyesi'nden çok özel eğitimMUĞLA'nın Bodrum Belediyesi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yüzme dersleriyle şampiyonalara hazırlıyor.

Bodrum Belediyesi'nden çok özel eğitim

MUĞLA'nın Bodrum Belediyesi, özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yüzme dersleriyle şampiyonalara hazırlıyor.

Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda haftanın 2 günü, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara ücretsiz yüzme dersleri verilmeye başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 4 yıldır bedensel, zihinsel, otistik ve down sendromlu çocuklara gönüllü olarak eğitim veren yüzme antrenörü Yelda Tuğba Gür'ün verdiği dersler, her hafta salı ve perşembe günleri gerçekleştiriliyor. Bu dönem eğitime yaklaşık 20 özel çocuk katılım sağladığı belirtildi. 15.00- 16.00 saatleri arasında ağır otizm, serabral palsi gibi yüzme bilmeyen çocuklara, 16.00- 17.00 saatleri arası ise suda durabilen, teknik almaya başlamış ve yarışlara hazırlanan miniklere yüzme derslerinin verildiği kaydedildi.

Bodrum'da yaşayan özel çocuklara yüzme antrenörlüğü yapan Yelda Tuğba Gür, kurslara bir çocukla başladıklarını ve kısa zamanda 20 özel sporcuya ulaştıklarını belirterek, "1- 3 Mayıs'ta Göcek'te yapılacak 12. Uluslararası Arena Aquamasters Açık Deniz Yüzme Şampiyonası'na iki çocuğumuzla katılacağız, bu bir ilk olacak. En az bir madalyayla döneceğimize inanıyoruz. Bize güvenen ve çocuklarımıza böyle bir imkan veren Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklarının havuz eğitimlerinden çok mutlu ayrıldıklarını ve kısa zamanda büyük gelişme kaydettiklerini belirten veliler ise, "Çocuklarımız, sporla ve özellikle de yüzerek bir şeyleri aşabileceklerine inanıyorlar. Bunun da ötesinde evden çıkıp sosyal hayata karışıyorlar. Yüzmek çocuklarımız için bir terapi gibi. Bize bu imkanı sunan Belediye'ye çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Muğla bodrum belediyesi'nden çok özel eğitim

Karakaya, Bodrum, Gür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:09 Kaynak: DHA
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