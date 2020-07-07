MUĞLA Bodrum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika

Bodrum'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 1 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenip, jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralılardan İ.S.'nin (32) de tedavisinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bodrum'un kırsal Karabağ Mahallesi, Bayraktepe mevkiinde, 6 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında, F.N. (22) ve kız arkadaşı İ.S. (32) ile husumetli oldukları O.A. (23), V.K. (23), H.T. (36) ve K.K. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. tabancalarında kullanıldığı kavgada, K.K. sol omzundan, İ.S. ise sağ ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen F.N., O.A., V.K., H.T. ve K.K.'yi evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.N., tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İ.S.'nin de hastanedeki tedavisini ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber-Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)