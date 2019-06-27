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MUĞLA BODRUM'DA 51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

23 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta, toplam 51 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 04.30 sıralarında gelen bir ihbarla, Bodrum'un kırsal Mazı Mahallesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler lastik bottaki 11'i Filistin, 16'sı Somali, 2'si Suriye, 1'i Mısır ve 1'i Irak uyruklu olmak üzere 31 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik ekipleri, saat 05.30 sıralarında gelen ikinci bir ihbarla, Yahşi açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmenlerden haberdar oldu. Sahil Güvenlik botu, Çelebi Adası yakınlarında tespit ederek durdurduğu lastik bottaki 9'u Filistin, 1'i Yemen ve 10'u Somali uyruklu olmak üzere 20 göçmeni yakaladı.Her iki olayda yakalanan toplam 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarıyla, Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kimlik tespit işlemi yapılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
MUĞLA BODRUM'DA 51 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:00 Kaynak: DHA
Filistin, Muğla, Bodrum, Güncel
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