MUĞLA Bodrum'da Belediyesi'nden araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti - Son Dakika

Bodrum'da Belediyesi'nden araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koronavirüsün yayılmasına yönelik alınan önlemler çerçevesinde, belediye tarafından başta ticariler olmak üzere tüm araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edilip, ilaçlanmaya başlandığı bildirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı koronavirüs tehdidine karşı Bodrum Belediyesi tarafından alınan önlemler kapsamında çalışmalar sürüyor. Bodrum sınırları içindeki, hizmet vermek zorunda olan ticari araçlar başta olmak üzere tüm araçların Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tarafından dezenfeksiyon ve ilaçlanmasına başlandı. Konacık Gaz Deresi mevkisindeki Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinde ücretsiz olarak verilen hizmet kapsamında, 45 dakika içinde yaklaşık 80 araç dezenfekte edildi. Saat 09.00'da başlayan dezenfekten işlemleri 17.00'ye kadar devam etti. Araçlarını ücretsiz dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlar ise Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne akın etti.

TÜM ARAÇLAR ÜCRETSİZ İLAÇLANACAK

İşlemleri yerinde takip eden temizlik işlerinden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "Bu uygulamanın bir ihtiyaç olduğu geçtiğimiz hafta içerisinde ortaya çıktı. Hafta sonu emekçi kardeşlerimin çalışmaları doğrultusunda bir sistem oluşturuldu. Makinelerimiz ve ilaçlarımız temin edildi. Bodrum'daki tüm araçlara bu hizmeti ücretsiz olarak vermeye devam edeceğiz" dedi.