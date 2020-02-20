Muğla bodrum'da bir kaçak binanın daha yıkımı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Muğla bodrum'da bir kaçak binanın daha yıkımı gerçekleştirildi

18 dakika önce

Bodrum'da bir kaçak binanın daha yıkımı gerçekleştirildiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı belirlenen 56 metrekarelik restoran bir taş binanın yıkımı, Belediye ekipleri tarafından, mülk sahibinin de katımıyla yapıldı.

Bodrum'da bir kaçak binanın daha yıkımı gerçekleştirildi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kıyı kenar çizgisi içinde kaldığı belirlenen 56 metrekarelik restoran bir taş binanın yıkımı, Belediye ekipleri tarafından, mülk sahibinin de katımıyla yapıldı.

Gündoğan Mahallesi Küçükbük Sahili'nde kıyı kenar çizgisi içinde kalan alanda kalan 56 metrekarelik bir taş binanın yasal süreçlerinin tamamlanmasının ardından bugün sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yıkımına başladı. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ile sonradan restoran olarak kullanılmak üzere yapıldığı belirlenen mülkün sahibi olan Küçükbük Muhtarı Ali Akbulut işbirliğinde gerçekleştirilen yıkımda bazı sivil inisiyatifler ile vatandaşlar da hazır bulundu. İmara aykırı yapı için önce davacı, sonra davalı olan Muhtar Ali Akbulut, binanın yapılmaması için derneklerle birlikte dava açtıklarını belirtip, "Dava süreci devam ederken yeri satın aldım. Ama yine de davamdan vazgeçmedim" dedi.

Yapının yıkılmasının güzel bir örnek olduğuna dikkat çeken Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek ise, "Geçmiş dönemde yapı ruhsatı verilen bina için bazı vatandaşların da müdahalesiyle dernek olarak İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Yargıdan yürütmenin durdurulması yönünde karar çıktı. Kazandığımız davayı, İstinaf Mahkemesi de onadı. Bugün binanın yıkımının gerçekleştirilmesi bizim için çok sevindirici bir gelişme" diye konuştu.

Muğla bodrum'da bir kaçak binanın daha yıkımı gerçekleştirildi

Ali Akbulut, Gündoğan, Bodrum, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
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