Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Cadde ve Sokaklar Dereye Döndü

Muğla Bodrum'da Cadde ve Sokaklar Dereye Döndü

1 saat önce

Bodrum'da cadde ve sokaklar dereye döndüMuğla'nın Bodrum ilçesinde dünden beri aralıklarla süren sağanak yağmur sonrası kentte dere taştı.

Bodrum'da cadde ve sokaklar dereye döndü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden beri aralıklarla süren sağanak yağmur sonrası kentte dere taştı. Yollar suyla dolup taşarken, kentteki hayat olumsuz etkilendi.

Etkili olan sağanak yağmur sonrası, Bitez Mahallesi'nde dere yatağı taştı. Adliye Caddesi, taşkın sularıyla doldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bu vatandaşlardan biri olan ve bebek arabasıyla kaldırımda yürüyen bir kadının güçlükle ilerlediği görüldü. Esnaftan bazıları, dükkanlarının önüne kum torbası koyarak önlem aldı. Bazı araçlar ise suyla dolu yolda arıza yaparak kaldığı görüldü. Yarımadanın farklı bölgelerinde de su baskınları yaşandı. Bazı duyarsız sürücüler hızlı giderek kaldırımda yürüyen vatandaşların ıslanmasına neden olması tepki çekti. Yağışlı havanın akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken, belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmasması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, ilçeye son 24 saatte 64 kilogram yağış düştüğünü belittti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:19 Kaynak: DHA

Bitez, Muğla, Bodrum, 3. Sayfa, Güncel
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