MUĞLA Bodrum'da deniz taksiye büyük ilgi - Son Dakika

Bodrum'da deniz taksiye büyük ilgi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ünlü plajların bulunduğu Türkbükü Mahallesi'nde hizmet veren deniz taksi, trafiğe takılmadan, hijyenik yolculuk yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. Deniz taksiyle yolculuk yapmak isteyenlerin mesafeye göre 100 TL ile 2 bin TL arasında bir miktarı gözden çıkarması gerekiyor.

Bodrum'da tatil yapanların ulaşımda tercihleri arasına deniz taksi de girdi. Türkbükü'nde hizmet veren 9 metre boyundaki, 10 yolcu kapasiteli tek deniz taksi, yaz sezonu boyunca 7 24 hizmet veriyor. Deniz taksi olarak kullanılan fiber tabanlı, şişme bot Türkbükü'nden Torba, Mandarin, Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük ve Gölköy gibi pek çok noktaya yolcu taşıyor. Deniz taksiyle yolculuk yapmak isteyenler en kısa mesafe için 100 TL, en uzun mesafe için ise 2 bin lTL'yi gözden çıkarmak zorunda. Saatteki hızı 63 kilometreye kadar ulaşan deniz taksi, daha çok trafiğe takılmadan hijyenik bir biçimde yolculuk yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. Türkbükü'ne gelen iş insanı ve turistlerin daha çok tercih ettiği deniz taksiye tek kişi de 10 kişi de binilse ücret değişmiyor.

Deniz taksinin 51 yaşındaki kaptanı Musa Koçbasan, 10 yıl önce böyle bir hizmete ihtiyaç duyulduğunu belirterek, Önce insanların deniz taksiye alışmasını sağladık. Her kesimden gelen olumlu tepkiler bizi mutlu etti. En kısa mesafemiz 100 TL'den başlıyor, mesafeye göre de fiyat değişiyor. Burası körfez bölgesi, burada çok güzel otel ve işletmeler var. O yüzden jet sosyete burayı tercih ediyor. Birçok ünlü isim burada tatillerini geçiriyor. Başta birçok iş adamı, sanat, sinema dünyasının yanı sıra jet sosyete genelde deniz turizmini tercih ediyor. Pandemi nedeniyle deniz turizmi daha da çok tercih edilen bir alternatif oldu. Hem sağlık hem de hijyen açısından deniz daha çekici bir hal aldı. Biz de her türlü önlemimizi alarak böyle bir hizmeti veriyoruz dedi.

Deniz taksinin yolcularından olan tiyatrocu Ayşe Kürkçü, tatilini Türkbükü'nde geçirdiğini belirtip, Musa kaptanı çok seviyoruz. Bu güzel hizmet ile bazı noktalara ulaşım sağlıyoruz. Eksik olmasın, deniz taksi iyiki var dedi.

Tiyatrocu Gökhan Mete de, Ne yazık ki teknemiz yok, o kadar para sahibi de olamadık. Sıkıştığınız zaman Musa kaptan ihtiyacınıza yetişiyor diye konuştu.

İstanbul'da bir firmada yöneticilik yapan 28 yaşındaki Barış Öksüz de her yıl Bodrum'a tatile geldiklerini vurgulayıp, Bodrum'da trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif olarak deniz taksiyi tercih ediyoruz. Kovid - 19 salgını nedeniyle hem hijyenik hem de daha sağlıklı bir alternatif olduğu için deniz taksiyi tercih ediyoruz. Hem de böylece güzel koyları görüyoruz dedi.

Deniz taksi ile Türkbükü'nden Gümüşlük'e 2 bin TL, Yalıkavak'a bin 500 TL, Cennet Koyu'na 300 TL, Maçı Kızı'na 250 TL, Mandarin'e 250 TL, Torba'ya 800 TL, Gündoğan'a 600 TL'ye gidilebiliyor.