MUĞLA Bodrum'da dezenfekte seferberliği - Son Dakika

Bodrum'da dezenfekte seferberliği BODRUM Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktalarda gece gündüz demeden dezenfekte işlemi yapıyor.

Bodrum Belediyesi'nin koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı başlattığı Acil Eylem Planı kapsamında, ilçe genelindeki banka şubeleri, ATM'ler, nöbetçi Noterler, PTT ve Aydem şubeleri günlük olarak dezenfekte ediliyor. Temasın yüksek olduğu yerlerde, virüs yayılma riskini en düşük seviyeye çekmeye çalışan ekipler, nöbetçi eczanelerdeki mesaisini akşam saatlerinde sürdürürken, gündüz ise sanayi siteleri, noterler, ATM'ler, ankesörlü telefonlar, semt pazarlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının barındığı ve gönüllülerin sık sık mama ve diğer malzemeleri bırakmak için ziyaret ettiği Torba ve Turgutreis'teki barınaklar, çiftlikler ve veteriner kliniklerini dezenfekte ediyor. Öte yandan Bodrum Belediye Zabıta ekipleri, zor durumda kalan ve dışarı çıkması kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.