Son Dakika Haberleri: Muğla 'bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği
Son Dakika Güncel Muğla 'bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği

Muğla 'bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği

1 saat önce

'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliğiMuğla'nın Bodrum ilçesinde, seferberlik başlatarak mahalleleri gezen belediye temizlik birimleri, 1 günde 85 ton atık topladı.

'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, seferberlik başlatarak mahalleleri gezen belediye temizlik birimleri, 1 günde 85 ton atık topladı.

Bodrum Belediyesi'nin 'Bodrum'da Doğa Kazanacak' sloganıyla başlattığı temizlik seferberliği sürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde yer alan temizlik işleri birimi ekipleri, bahçe ve evsel atıkların toplanması amacıyla Bodrum'un tüm mahallelerini dolaşmaya başladı. Bu kapsamda Ortakent Mahallesi'ne gelen ekipler; 1 iş makinesi, 2 kamyon, 2 kamyonet ve 25 personelden oluşan temizlik timiyle çalışma yaptı. Çöp konteynerleri dışına, kaldırımlara, yol üzerlerindeki duvar diplerine bırakılan bahçe atıkları, eski ev eşyaları, çuvallar dolusu inşaat molozu, karton ve plastiklerden oluşan ve görüntü kirliliğine yol açan çöpler toplandı. Yapılan temizlik çalışmasında 85 ton çöp toplandı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan bahçe atıklarının ve eski ev eşyalarının çevre kirliliği yarattığını belirten ekipler, vatandaşların Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne haber vermeleri durumunda bu atıkların ücretsiz alınacağını vurguladı. Bodrum'un her mahallesi için çöp toplama günlerinin belirlendiğini hatırlatan ekipler, bahçe atıkları için yapılan mıntıka temizliğinin de düzenli olarak her mahallede devam edeceğini bildirdi.

Muğla 'bodrum'da doğa kazanacak' sloganıyla temizlik seferberliği

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:21 Kaynak: DHA
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