Muğla Bodrum'da Evin Terasındaki Patlama Panik Yarattı

Bodrum
'da evin terasındaki patlama panik yarattı Muğla
'nın Bodrum ilçesinde bir sitedeki evin terasında patlama meydana geldi. Kısa süreli panik yaşanırken, patlama nedeniyle çevredeki bazı binaların camları kırıldı, düşen beton parçaları park halindeki bir otomobile zarar verdi. Gümbet Mahallesi
'nde bulunan bir sitedeki evin terasında, bugün saat 10.00 sıralarında, büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası evden kopan beton parçaları sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. Patlama nedeniyle sitede bulunan bazı evlerin de camları kırıldı.
Patlama sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri sevk edildi. Patlamanın ardından sitede yaşayanlar, kısa süreli panik yaşadı. Mahalle sakinleri, telaşla evlerinden dışarı fırladı.
Olayda ölen ve yaralının olmazken, patlamanın nedeninin araştırıldığı bildirildi. Patlamanın, terastaki buzdolabından kaynaklandığı üzerinde durulduğu öğrenildi. Polis
, olayla ilgili sorturma başlattı.