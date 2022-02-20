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MUĞLA BODRUM'DA GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI - Son Dakika

MUĞLA BODRUM'DA GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI

20.02.2022 14:01

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 31 gönüllü ileri seviye enkazda kazazedeleri kurtararak, zamanla yarıştı.

AKUT Bodrum Kürşat Avcı Eğitim ve Operasyon merkezinde, dün 31 gönüllü için ileri seviye enkazda arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Eğitimin ardından 31 gönüllü eğitmen gerçeği aratmayan 4 farklı istasyonda deprem tatbikatı yaptı. Hazırlanan senaryolar ile enkaz altında kalan kazazedeleri kurtarmak için zamanla yarışan 31 gönüllü titiz bir şekilde çalışma yürüttü. Öte yandan gönüllüler, senaryo gereği deprem sırasında meydana gelen yangına da müdahale etti. AKUT eğitmeni Adem Ceran, "Gönüllülerimizin dün aldığı eğitim doğrultusunda, gerçek olaylara simüle edebilme adına senaryolar işleyerek bir uygulama üzerine çalışıyorlar. Yatay geçiş, tahkimat uygulamaları sonrası yaralıyı alıp kurtarma operasyonu yapılacak. Buradaki amacımız gerçek bir deprem durumunda, kursiyerlerimizi buna hazırlamak. Bu doğrultuda reflekslerini iyileştirmeye yönelik çalışma yapılıyor. Elimizden geldiğince gerçek senaryoyla arkadaşlarımızı hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

MUĞLA BODRUM'DA GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI
MUĞLA BODRUM'DA GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI
MUĞLA BODRUM'DA GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI

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Arama Kurtarma, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA BODRUM'DA GERÇEĞİ ARATMAYAN DEPREM TATBİKATI - Son Dakika


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