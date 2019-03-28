Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığından 11 Kişi Adliyede

Muğla Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığından 11 Kişi Adliyede

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak yollarla göçmenleri yurtdışına kaçırmak için kurulan bir şebeke tespit etti. 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatla geçen salı günü harekete geçti. Muğla Bodrum ile Balıkesir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Suriye uyruklu A.A.M. ile birlikte S.V., L.A., M.B., F.C., P.V., A.A.M., D.A., F.Ş. ve Ö.Ö. Bodrum'da Y.K. adlı şüpheli ise Balıkesir'de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli bu sabah adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:41 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, Güncel
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