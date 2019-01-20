Muğla Bodrum'da Gün Batımı Güzelliği
1 saat önce
Bodrum'da gün batımı güzelliğiMuğla'nın Bodrum ilçesinde gün batımında gökyüzünde oluşan renk cümbüşü seyir zevki yarattı.
Bodrum'da gün batımı güzelliği
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün batımında gökyüzünde oluşan renk cümbüşü seyir zevki yarattı.
Bodrum'da gün batımı anında ortaya çıkan görsel güzellik, izleyenleri hayran bıraktı. Bulutlara yansıyan güneş ışınları, renk cümbüşü oluşturdu. Sarı tonlarla başlayarak kızıl tonlarla devam renkler, ilçenin tarihi mekanlarından Myndos Kapısı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren doğa olayı, güneşin batmasıyla sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:12 Kaynak: DHA
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