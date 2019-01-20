Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Gün Batımı Güzelliği

Muğla Bodrum'da Gün Batımı Güzelliği

1 saat önce

Bodrum'da gün batımı güzelliğiMuğla'nın Bodrum ilçesinde gün batımında gökyüzünde oluşan renk cümbüşü seyir zevki yarattı.

Bodrum'da gün batımı güzelliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün batımında gökyüzünde oluşan renk cümbüşü seyir zevki yarattı.

Bodrum'da gün batımı anında ortaya çıkan görsel güzellik, izleyenleri hayran bıraktı. Bulutlara yansıyan güneş ışınları, renk cümbüşü oluşturdu. Sarı tonlarla başlayarak kızıl tonlarla devam renkler, ilçenin tarihi mekanlarından Myndos Kapısı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren doğa olayı, güneşin batmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:12 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, Güncel
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