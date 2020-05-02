MUĞLA Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı önlemler - Son Dakika

Bodrum'da güvenlik güçlerinden sıkı önlemler

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki güvenlik güçleri, koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini arttırdı.

Turizm cenneti Bodrum'da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, güvenlik güçleri denetimleri sıklaştırdı. Sokağa çıkma kısıtlamasına büyük ölçüde uyulan Bodrum'da, polis ve jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayanlara göz açtırmadı. Turgutreis Mahallesi'nde jandarma ekipleri anonslarla halka kısıtlamayı hatırlattı. Polis ekipleri ise ana arter ve caddeleri kontrol etti. Sahil Güvenlik ekipleri de kıyı şeridinde devriye görevi yürütüp kontrollerini sağladı. Güvenlik güçlerinin denetimleri, havadan da görüntülendi.