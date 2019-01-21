Muğla Bodrum'da İki Yerde Duvar Çöktü, 4 Otomobil Hasar Gördü

Bodrum'da iki yerde duvar çöktü, 4 otomobil hasar gördüMuğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmurun da etkisiyle 100 yılı aşkın tarihe sahip, tescilli bir evin duvarı yıkıldı.

Bodrum'da iki yerde duvar çöktü, 4 otomobil hasar gördü



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmurun da etkisiyle 100 yılı aşkın tarihe sahip, tescilli bir evin duvarı yıkıldı. Park halindeki otomobilin üstüne devrilen duvar, maddi hasara yol açtı. Ayrıca bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle 3 araçta maddi hasar oluştu.



Bugün saat 10.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi ile Kelerlik Sokak'ın köşesindeki kullanılmayan tescilli evin duvarı, dünden beri devam eden şiddetli yağmurun da etkisiyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın üzerine devrildiği park halindeki 48 VD 784 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Evin duvarına önceden kırmızı boyayla yazıldığı görülen 'Yıkılma tehlikesi var' ve 'Park etme, yaklaşma' yazıları ise dikkat çekti. Çökme sonrası olay yerine gelen polis, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Öte yandan bugün saat 05.30 sıralarında, Yakaköy Mahallesi Çilek Sokak'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü. Duvar altında kalan 3 otomobilde hasar oluşurken, bu olayda da yaralanan olmaması sevindirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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