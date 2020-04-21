MUĞLA-Bodrum'da ilkokullu miniklerden 23 Nisan klibi - Son Dakika

Bodrum'da ilkokullu miniklerden 23 Nisan klibi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evde kendi imkanlarıyla 100'üncü yıla özel klip hazırladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıldönümü nedeniyle Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, evlerinde kendi imkanlarıyla klip çekti. 100'üncü yıla özel hazırlanan klip beğeni topladı. 1-D sınıfı öğrencileri evlerinde 'Ben Türk Çocuğuyum' marşını okudu. Velilerin çektiği görüntüler, eserin orijinal seslendirmesiyle birleştirildi. Klipte, öğrencilerin en güzel kıyafetlerini giydiği ve evlerinin duvarlarını süsledikleri görüldü.