Muğla bodrum'da kaçak yapılaşmaya karşı seferberlik - Son Dakika
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Muğla bodrum'da kaçak yapılaşmaya karşı seferberlik

6 saat önce

Bodrum'da kaçak yapılaşmaya karşı seferberlikMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği, vatandaşların desteğiyle sürüyor.

Bodrum'da kaçak yapılaşmaya karşı seferberlik

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği, vatandaşların desteğiyle sürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras tarafından başlatılan kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği devam ediyor. Kıyıların doldurulması, dere yataklarının önünün kesilmesi gibi doğaya verilen tahribatların önlenmesi ayrıca kente özgü mimarinin korunması amacıyla 2019 Nisan ayından bu yana yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bodrum'un betona yenilmemesi, yapı kayıt belgeleri ile imar affının daha fazla suiistimal edilmemesi amacıyla Başkan Aras'ın talimatıyla kurulan Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, 628 mühürleme, 485 para cezası ve 353 yıkım kararı işlemleri gerçekleştirildi. Müdürlüğe, 2019 yılında toplam 14 bin 436 yazılı müracaat yapıldı. Bodrum'da halkın kaçak yapılaşma ve imara aykırı uygulamalar konusundaki duyarlılığı da belediye tarafından başlatılan farkındalık çalışmaları sonrasında arttı. Çevresine ve doğasına sahip çıkan Bodrum halkının, belediyenin çağrı merkezi ile iletişim hattına yaptığı ihbarların sayısında da artış gözlendi. Ocak 2020'den bu yana Karaova, Güvercinlik, Gündoğan, Konacık, Dereköy, Dirmil, Gölköy, Gökçebel ve Türkbükü Mahallelerinde yasal süreci tamamlanan 19 imara aykırı bina ve bina eklentisinin 17'si, vatandaşların kendisi tarafından yıkıldı.

Öte yandan Başkan Aras'ın, Bodrum'un özgün dokusuna ve kent estetiğine zarar veren uygulamalara ilişkin esnafa yaptığı çağrı, karşılık buldu. Kentin en gözde turizm merkezlerinden Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mekan, dış cephesini kaplayan camları kaldırarak, örnek bir tutum sergiledi. Eski bir Bodrum yapısı olan mekanın çatısı da yine işletmeci tarafından önümüzdeki günlerde kaldırılacak.

Muğla bodrum'da kaçak yapılaşmaya karşı seferberlik

Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Aras, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:00 Kaynak: DHA
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