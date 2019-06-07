MUĞLA BODRUM'DA KAZA 3 YARALI
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, önce kavşaktaki refüje arından da yolun karşısındaki ağaca çarparak durabilen otomobildeki 4 kişiden 1'i çocuk 3'ü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:34 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesinde, önce kavşaktaki refüje arından da yolun karşısındaki ağaca çarparak durabilen otomobildeki 4 kişiden 1'i çocuk 3'ü yaralandı. Otomobil sürücüsü ise şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında, Bitez
Akıllı Kavşak'ta meydana geldi. Bodrum'a tatil için gelen Hakan Çalkı, kullandığı 34 DD 876 plakalı otomobiliyle kavşağa hızlı girince, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüje, ardından da yolun karşısındaki bir ağaca çarpıp devirdi. Otomobil sürücüsü Çalkı kazayı yaralanmadan atlatırken, aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüleri incelemeye alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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