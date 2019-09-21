Muğla bodrum'da kıyı temizliği yapıldı

Bodrum'da kıyı temizliği yapıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2 ayrı yerde kıyı temizliği yapıldı. Gönüllü gerçekleştirilen çalışmaya katılım yoğun oldu.

Deniz Temiz DerneğiTURMEPA Bodrum Şubesi organizasyonuyla, Bitez Liman'ında kıyı temizliği etkinliği yapıldı. Bodrum'daki bazı okulların öğrencileri, Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Çevre Platformu, Bodrum Myndos Amatör Sporcular Kulübü Derneği(BOMASK) üyeleri çalışmaya katıldı. Yaklaşık 100 gönüllü, Bitez Adaboğazı mevkisine yürüyüp, çöpleri topladı. Özellikle ağaçların altında kalan çöpleri tek tek toplayan gönüllüler, sahili tertemiz yaptı. Toplanan çöpler sahile gelen sandala yüklenerek, koyda bekleyen katı atık toplama teknesine götürüldü. Diğer bir kıyı temizliği etkinliği ise, Yalıkavak Küdür Bölgesi'nde yapıldı. Her iki etkinliğe de destek veren Bodrum Belediyesi ekipleri, toplanan çöpleri alarak geri dönüşüm tesisinde ayrıştırılmak üzere götürüldü.