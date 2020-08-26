MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı - Son Dakika

MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, bar ve diskotek gibi işletilen 4 işletmenin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu.

Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, bar ve diskotek gibi işletilen 4 işletmenin faaliyetleri süresiz olarak durduruldu.

Bodrum İlçe Hıfzıssıhha Meclis kararına göre Gümbet Mahallesi'nde restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin hijyen, temizlik, maske,sosyal mesafe gibi Kovid-19 tedbirlerine uymadığı ve ruhsata aykırı gece kulübü faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Harekete geçen Bodrum Kaymakamlığı koordinesindeki Emniyet Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekiplerinin denetimlerinde, kurallara uymadıkları belirlenen adreslerde uyarıları dikkate almadan ruhsata aykırı faaliyetlerine devam eden 4 işletmenin faaliyetini süresiz olarak durdurdu. İlçede daha önce yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen restoran, kafeterya adı altında yasakları ihlal eden bar ve diskotek gibi işletilen 10 işletme süresiz mühürlenirken, 2 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.İlçede toplamda 14 işletmenin faaliyeti süresiz olarak durduruldu.

Öte yandan Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği, kurallara uymayan ve ruhsata aykırı faaliyette bulunan işletmelere kesinlikle izin verilmeyeceği belirtildi.

GÖRUNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-İşletmelere tebligat verilmesinden detay

-İşletmelerin mühürlenmesinden detay

Haber-Kamera: Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla) DHA

MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı

Gümbet Mahallesi, Koronavirüs, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 21:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Fenerbahçe, Wolfsburg'ta oynayan Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin         
16:52
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi         
16:21
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi         
16:10
Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti         
15:55
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı         
14:44
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?         
14:07
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi         
12:58
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi         
12:49
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı         
12:37
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü         
11:03
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi         
10:25
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı         
09:50
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Eski muhtar, kahvehanede otururken husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı Eski muhtar, kahvehanede otururken husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı         
09:14
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor         
08:53
Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti Yırtıcı akbaba yanlışlıkla seyircilerin arasında daldı, anneanne ve torununu hastanelik etti         
08:38
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 04:17:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: MUĞLA Bodrum'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işletme kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei