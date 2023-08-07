Muğla Bodrum'da Ormanlık Alan İmara Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi statüsünde bulunan ve çam ormanlarının bulunduğu alan imara açıldı. Ağustos Ayı Meclis Toplantısında yapılan oylamada 9 kabul 9 ret oy alan karar, Başkan Emel Çakaloğlu'nun 2 sayılan oyuyla alanın imara açılma talebi kabul edildi.

10 BİN METREKARE BÜYÜKLÜĞÜNDE İNŞAAT YAPILACAK

Bodrum ilçesinin Sazköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana ilişkin Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı imara açıldı. Oy çokluğuyla geçen karara göre, tarım arazisi ve ormanlık alanda 10 bin metrekare büyüklüğünde inşaat yapılacak.

BAŞKANIN OYU 2 SAYILDI

Ahmet Aras'ın olmadığı meclis toplantısına onun yerine CHP'li meclis üyesi Emel Çakaloğlu başkanlık etti. CHP içinde çatlağa sebep olan gündem maddesine bazı CHP'li meclis üyeleri kabul oyu verirken, bazıları ret oyu verdi. 9 kabul 9 ret oyu verilen karar, başkanın oyu iki sayıldığından 10'a 9 kabul edildi.

2 KEZ MECLİSTE RET ALMIŞTI

Tarım arazisi statüsünde bulunan ve ağaçların bulunduğu alanın CHP'li belediye meclis üyesine ait olduğu öğrenilirken ormanlık alanın imara açılması talebi ise daha önce iki kez meclise gelmiş ve reddedilmişti.

2022'DE SINIRLAMA GETİRİLMİŞTİ

Söz konusu bölge Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2021 yılında tarım amaçlı 'Büyük Ova' sınırlarına dahil edilmiş ve arazinin tarım dışı kullanımını yasaklamıştı. Yine aynı bakanlık 2022 yılında aldığı bir başka karar ile bölgede bağ evlerine sınırlama getirmiş ve 15.000 metrekare alandan fazla olan arazilere 2000 metrekare yapı yapılmasına izin vermişti. Meclisten geçen karar göre söz konusu CHP Meclis üyesinin sahip olduğu arsaya 10.000 metrekare inşaat hakkı verilmiş durumda.

KARAR YARGIYA TAŞINIYOR

Kararın meclisten geçmesi üzerine TMMOB'dan itiraz geldi. Mecliste konuşan Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Bodrum İKK sekreteri Mustafa Erdoğan "Alan bir orman alanı. Bodrum Belediyesi yöneticisi arkadaşlarımız Bodrum dışındaki doğa sorunlarına duyarlı oldukları kadar Bodrum'a da duyarlı olmalarını bekliyoruz. Akbelen'e gidiyor başkanımız oradaki ağaçların kesilmemesi için elinden geleni yapıyor başkanımız ama yalnızca adrese teslim bir eko turizm uygulamasını iki kez reddedilmesine rağmen gündeme getirilip başkanın çift oyu ile kabul edildi. Burası büyük ovadır. Bu hukuksuz ve planlama ilkeleri ve şehircilik esaslarına aykırı kararınızın iptali için yargı yoluna başvuracağız." dedi.

"DOĞAYI KORUMAK İÇİN EKOTURİZM PROJESİNİ HAYAT GEÇİRİYORUZ"

CHP'li Meclis üyesi iş insanı Uğur İlhami Özden SÖZCÜ'YE yaptığı açıklamada "Biz Ekoturizm koşulların sağlayan Bodrum'da turizmi çeşitlendirmek ve yılın 12 ayı turizm yapabilmek için hazırladığımız projeye 2017 yılında başladı. Arazi benim adıma değil kardeşimin adına tapuda kayıtlı. İddia edildiği gibi arazi orman veya tarım arazisi değil. Eko turizm koşulların oluşturan marjinal tarım arazisi, Ayrıca zaten biz eko turizm diye girdiğimiz projede tek bir ağaç kesmeyeceğiz, amacımız doğayı bozmak değil aksine koruyarak turizm yapmak. Ayrıca ekoturizm projesi ile ilgili olarak devletin tüm kurumlarından gerekli izinleri aldık" diye konuştu. Kaynak: Bodrumhabermerkezi, anthaber