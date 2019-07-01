MUĞLA Bodrum'da otluk alanda yangın
32 dakika önce
Bodrum'da otluk alanda yangın (1)BODRUM'da, otluk alanda, yangın çıktı.
Bodrum
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:33 Kaynak: DHA
'da otluk alanda yangın (1)
BODRUM'da, otluk alanda, yangın çıktı. Orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Dereköy
Mahallesi Çıngıl Mevkii'ndeki otluk alanda, bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve çok sayıda işçi ile karadan müdahaleye başlandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Yangından çıkan yoğun duman ise tüm Yarımada'dan görülüyor.
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