Son Dakika Haberleri: MUĞLA Bodrum'da otluk alanda yangın
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MUĞLA Bodrum'da otluk alanda yangın

32 dakika önce

Bodrum'da otluk alanda yangın (1)BODRUM'da, otluk alanda, yangın çıktı.

Bodrum'da otluk alanda yangın (1)
BODRUM'da, otluk alanda, yangın çıktı. Orman ekipleri yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Dereköy Mahallesi Çıngıl Mevkii'ndeki otluk alanda, bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve çok sayıda işçi ile karadan müdahaleye başlandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edildi. Yangından çıkan yoğun duman ise tüm Yarımada'dan görülüyor.
MUĞLA Bodrum'da otluk alanda yangın
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:33 Kaynak: DHA
Bodrum, İşçi, Güncel
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