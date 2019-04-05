Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Polisler Kan Verdi, Lokma Dağıttı

Muğla Bodrum'da Polisler Kan Verdi, Lokma Dağıttı

4 dakika önce

Bodrum'da polisler kan verdi, lokma dağıttıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Polis Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

Muğla Bodrum'da Polisler Kan Verdi, Lokma Dağıttı, System.String[]
Bodrum'da polisler kan verdi, lokma dağıttı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Polis Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle başladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174. yıldönümü kapsamında Bodrum İskele Meydanı'ndaki Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii önünde şehit polisler hayrına lokma dağıtıldı. Polisler tarafından cuma namazından çıkanlara lokum ve kolonya ikramı da yapıldı. İskele Meydanı'nda ayrıca Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kabul edildi. İlçede görev yapan çok sayıda polis Kızılay'a kan bağışında bulundu. Bodrum Anadolu Lisesi öğrencileri de kan bağışına destek verdi.

Etkinliğe katılan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz da Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu ve emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı. Polis Haftası kapsamında ayrıca Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:38 Kaynak: DHA

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