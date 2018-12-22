Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Renkli 'Nar Dugan' Kutlamaları

Muğla Bodrum'da Renkli 'Nar Dugan' Kutlamaları

2 saat önce

Bodrum'da renkli 'Nar Dugan' kutlamalarıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Nar Dugan' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum'da renkli 'Nar Dugan' kutlamaları

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 'Nar Dugan' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Güneşli havanın hakim olduğu Bodrum'da, Kumbahçe Muhtarlığı ve Kumbahçe sakinleri tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Kumbahçe Meydanı'nda 'Nar Dugan' kutlamaları yapıldı. Eski Türk inanışlarına göre, ışığın karanlığı yendiği ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanan Nar Dugan kutlamaları için lokma, aşure, keşkek ve mandalina dağıtımı yapıldı. Yöresel ve evrensel halk dansları sergilendi. Etkinliği izlemeye gelen yüzlerce kişi, danslara eşlik etti. İlçede tatilde bulunan az sayıda turistte gösterileri ilgiyle takip etti. Kumbahçe Mahallesi Muhtarı Nil Taşkıran, etkinliğe ilginin yoğun olmasından memnun olduklarını söyledi. Akşam saatlerine kadar süren kutlamalara katılanlar, bol bol fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşım yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:17 Kaynak: DHA

Güneşli, Bodrum, Nar, Güncel
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