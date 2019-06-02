MUĞLA BODRUM'DA SAHİLLER HAREKETLENDİ
9 dakika önce
MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bayram tatili için gelenler, sahilleri hareketlendirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:48 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum
ilçesine bayram tatili için gelenler, sahilleri hareketlendirdi. Sıcak hava nedeniyle bol bol yüzen tatilciler, güneşin de tadını çıkardı. Ramazan Bayramı
tatili için Bodrum'a gelenler, plajları doldurdu. Yerli turistlerin dışında yabancı tatilciler de deniz ve güneşin keyfini sürdü. Tekne turu ile denize açılan turistler, bakir koylarda suya atladı. Plajlarda çocuklar kumdan kale yaparken, anne ve babalar kitap okuyup sohbet ederek dinlendi. Adrenalin tutkunları ise deniz paraşütü (parasailling) yaptı.
Bazı işletmelerin denizin içine koydukları salıncaklar tatilcilerin ilgisini çekti. Birçok tatilci, bu salıncaklarda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bodrum'da bayram hareketliliğinin yarın (pazar) akşam saatlerinde artması ve bayramın birinci gününde zirve yapması bekleniyor.
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