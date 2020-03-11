MUĞLA Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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MUĞLA Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

6 saat önce

Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bodrum KOM Grup Amirliği ekipleri, 'Sarallar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen pazar günü operasyon yaptı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan ekipler; F.S., N.T., U.B., A.G., M.G. ve D.O.K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği yapmak ve ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlıların tamamını adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MUĞLA Bodrum'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 09:18 Kaynak: DHA
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