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MUĞLA Bodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandı

36 dakika önce

Bodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Kurban Bayramı tatili için gelenler trafik yoğunluğuna neden olurken, sahilleri de doldurdu.

Bodrum'da tatilciler mandalinalı lokumla karşılandı
MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, Kurban Bayramı tatili için gelenler trafik yoğunluğuna neden olurken, sahilleri de doldurdu. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçeye giriş yapan tatilcilere 'İyi bayramlar' dileyerek Bodrum mandalinasından yapılmış lokum ikram etti.
Dün (cuma) akşam saatlerinden itibaren Kurban Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı. Özellikle Torba uygulama noktasında yapılan denetimler sırasında uzun araç kuyruklar oluştu. Yabancı plakalı araçlardan gurbetçilerin de yoğun olarak bayram tatili için Bodrum'a geldiği görüldü. Yaşanan yoğunluk esnafı memnun etti.
Hava sıcaklığının 43 dereceye kadar çıktığı Bodrum'da sahiller, plajlar doldu. Özellikle yabancı turistlerin yoğun olduğu bölgelerdeki plajlarda neredeyse adım atacak yer kalmadı. Sıcaktan bunalanlar denize girip serinlerken, bazı tatilciler su sporları yaparak eğlendi. Sürat teknesinin çektiği paraşüte binen tatilciler ise Bodrum koylarını gökyüzünden izlemenin keyfini çıkardı. Sıcak hava nedeniyle ilçenin ara sokakları boş bir görüntüye büründü. Birçok yerli ve yabancı tatilci, tekne turlarıyla mavi yolculuğa çıktı. Bodrum'da hava sıcaklığının bayram tatili boyunca 40 derece civarında seyretmesi tahmin edilirken, vatandaşlar özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarından uzak durmaları konusunda uyarıldı.
Öte yandan emniyet güçleri ve belediye ekipleri de bayram tatili dolayısıyla yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı önlem aldı. Uygulama noktasını ziyaret eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise ilçeye giriş yapan tatilcilere 'İyi bayramlar' dileyerek Bodrum mandalinasından yapılmış lokum ikram etti.
Kurban Bayramı, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:36 Kaynak: DHA
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