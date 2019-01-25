Muğla Bodrum'da Toprak ve Kaya Parçaları Karayoluna Düştü
2 saat önce
Bodrum'da toprak ve kaya parçaları karayoluna düştüMuğla'nın Bodrum ilçesindeki dik bir yamaçta, 10 gün önceki gibi yine yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Bodrum
'da toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü Muğla
'nın Bodrum ilçesindeki dik bir yamaçta, 10 gün önceki gibi yine yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Karayolunun bir şeridi ulaşıma kapanırken, ekipler çalışma başlattı.
Turgutreis- Bodrum karayolunun Akçaalan
Mevkisi'nde, geçen 15 Ocak'ta, zemini yumuşayan yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Dev kayalar, seyir halindeki bir kamyonetin yolcu tarafının camına ve tavanına isabet etti. Şans eseri sürücü, kazayı yara almadan atlattı. 10 gün sonra bu sabah aynı yerde yine toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü. Çift şeritli yolun 1 şeridi Bodrum ilçe merkezi yönüne ulaşıma kapandı. Ulaşım diğer şeritten bir süre sürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, ekipler çalışma başlattı. Bodrum yönüne ulaşıma izin verilmedi. Sürücüler, Akçaalan Mahallesi yönünden ilçe merkezine ulaşım sağlamaya başladı. Polis
ekipleri çevre güvenliğini alırken belediye çalışanları çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:55 Kaynak: DHA
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