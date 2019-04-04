Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

47 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu girişini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında A.K. isimli kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Dün (Salı) akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda ilçeye daha önceden geleceği tespit edilen A.K.?yi yakalamak için yolda önlem alındı. Saat 20.00 sıralarında Torba Uygulama Noktasında durdurulan araçta bulunan A.K. ve D.B. isimli iki şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Molly isimli dedektör köpekle yapılan aramada, jelatine sarılı 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunda A.K. uyuşturucuyu D.B.'den aldığını itiraf etmesi sonrası D.B. gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan A.K. yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:24 Kaynak: DHA

Muğla, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Kulübü'nden Taraftarı Dolandırmaya Çalışan Şahıs Hakkında Açıklama Dolmabahçe'de 3,5 Saatlik Seçim Toplantısı! Erdoğan Kurmaylarıyla Buluştu Türkiye'nin ABD'nin S-400 Tehdidine Tepki: ABD Artık Bir Karar Vermeli ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 01:11:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]