Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
47 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu girişini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında A.K. isimli kişinin ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Dün (Salı) akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda ilçeye daha önceden geleceği tespit edilen A.K.?yi yakalamak için yolda önlem alındı. Saat 20.00 sıralarında Torba Uygulama Noktasında durdurulan araçta bulunan A.K. ve D.B. isimli iki şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Molly isimli dedektör köpekle yapılan aramada, jelatine sarılı 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusunda A.K. uyuşturucuyu D.B.'den aldığını itiraf etmesi sonrası D.B. gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılan A.K. yasal işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan adliyeye sevk edilen D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:24 Kaynak: DHA
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