Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

18 dakika önce

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan F.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yapılan uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan F.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında F.P. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından F.P. Cumartesi gece saatlerinde otomobili ile Bodrum'a giriş yaptığı sırada ekiplerce durdurularak gözaltına alındı. F.P.?nin evinde yapılan aramada satışa hazır halde 1'er gramlık toplam 30 gram metamfetamin maddesi ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. F.P., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:39 Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel
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