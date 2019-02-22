Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu

52 dakika önce

Bodrum'da uyuşturucu operasyonuMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir işyerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir işyerinde uyuşturucu madde sattıkları öne sürülen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kumbahçe ve Yokuşbaşı mahallelerinde, bir işyerinde uyuşturucu maddesi satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere yapılan baskında satışa hazır halde bir miktar metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ise iklimlendirme sistemi ile saksılarda yetişen skunk bitkisi, 2 ecstasy hap, esrar öğütme aleti ve bong olarak tabir edilen esrar içmekte kullanılan aparat ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K ve M.G. tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:29 Kaynak: DHA

Bodrum, 3. Sayfa
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