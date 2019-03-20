Son Dakika Haberleri: Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu 3 Tutuklama

Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu 3 Tutuklama

1 saat önce

Bodrum'da uyuşturucu operasyonu 3 tutuklamaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Muğla Bodrum'da Uyuşturucu Operasyonu 3 Tutuklama, System.String[]
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu 3 tutuklama

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik soruşturma başlattı. Çalışmaların ardından A.Ç. ve B.B. 3 günlük takibe alındı. 2 şüpheli, 17 Mart Pazar günü Bodrum Otogarı'nda gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada satışa hazır halde az miktarda eroin ve metamfetamin maddeleri ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.Ç ve B.B.'nin birlikte hareket ettiği 2 kişi olduğunu belirledi. Polisin düzenlediği operasyonla C.T. ve İ.Ç. de yakalanarak gözaltına alındı. İki kişinin evlerinde yapılan aramada ruhsatsız tabancı ve tabancaya ait fişek ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ç., B.B. ve C.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:05 Kaynak: DHA

Bodrum, Güncel
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