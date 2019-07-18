MUĞLA BODRUM'DA YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu

Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur

Havalimanı personeline "temas yok" deyip hakaret eden yolcu için istenen ceza belli oldu