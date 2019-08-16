Son Dakika Haberleri: MUĞLA Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi
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MUĞLA Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi

1 saat önce

Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendiMuğla'nın Bodrum ilçesinde geçen 7 Ağustos'ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen 7 Ağustos'ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar, drone ile havadan görüntülendi.
Mumcular Mahallesi'nin Karası Mevkii'nde 7 Ağustos'ta Çarşamba günü öğlende çıkan yangın, aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Mumcular Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığı yangında, zeytinlik alanlar ve meyve bahçelerinin yanı sıra 40 hektarlık orman alanı zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanları havadan drone ile görüntüledi. Mahalleyi çevreleyen ormanları küle çeviren yangının izleri, hava görüntüleri ile daha net ortaya çıktı. Bölgenin siyaha büründüğü görüldü.
Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:53 Kaynak: DHA
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