MUĞLA Bodrum'daki 1 ölümlü deniz kazası kamerada - Son Dakika

Bodrum'daki 1 ölümlü deniz kazası kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bindikleri lastik botun devrilmesi sonucu suya düşen iki arkadaştan Emir Balkaya (20) yaşamını yitirdiği kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yalıkavak Mahallesi açıklarında demirli 'Summer Tale' isimli yatın tente işlerini yapan Emir Balkaya (20) ile Ali Murat Şişman (20), kumanya almak için dün sabah lastik botla karaya çıktı. Saat 10.00'da yata dönmek için iki arkadaş, bota bindi. Bir anda kontrolden çıkarak bottan Balkaya ve Şişman, denize düştü. Sürüklenen bot, Balkaya'nın üzerinden geçti. Emir Balkaya yaşamını yitirirken, yaralanan Ali Murat Şişman ise, yüzerek karaya ulaşarak sudan çıktı. Bitkin haldeki Şişman'ı gören çevredekiler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ali Murat Şişman olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan çalışmayla Emir Balkaya'nın cesedi, sudan çıkartılıp, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Balkaya'nın cenazesi, otopsi işleminin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yaşanan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, lastik botun, kendi etrafında birkaç kez döndükten sonra hızla limana ilerlemesi ve betona çarptıktan sonra devrilmesi yer aldı.