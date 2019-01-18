Muğla Bodrum'daki İş İnsanı Cinayetinde 24 Yıla Kadar Hapis İstemi

Bodrum'daki iş insanı cinayetinde 24 yıla kadar hapis istemiMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iş insanı Ali Özdemir'in, ortağı Mustafa Ö. (Özbelen) tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davanın 2'nci duruşmasında Savcı, mütalaa verdi.

Bodrum'daki iş insanı cinayetinde 24 yıla kadar hapis istemi



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iş insanı Ali Özdemir'in, ortağı Mustafa Ö. (Özbelen) tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davanın 2'nci duruşmasında Savcı, mütalaa verdi. Mustafa Ö.nün 24 yıla kadar hapsi istendi.



Bitez Mahallesi'ndeki bir beach club'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi olan 2 çocuk babası Ali Özdemir, geçen yıl 6 Ocak'ta kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine Özdemir için arama çalışması başlatıldı. 12 Ocak günü ise eski ortağı, kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. (Özdemir), tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ö., tedavisinin ardından 15 Ocak günü Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, Ali Özdemir'i evinde tabancayla vurup öldürdüğünü itiraf etti. İtirafının ardından Özdemir'in cesedini sakladığı yeri de gösterdi. Ali Özdemir'in cesedi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulunurken, Mustafa Ö. ile birlikte eşi T.S. (36), kayınpederi Arif S. (Sobacı), kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı J.D.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Ö. ile kayınpederi Arif S. tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı, soruşturma sonunda 6 kişi hakkında dava açtı. İddianamede, Özdemir'in eski ortağı kafetarya işletmecisi tutuklu sanık Mustafa Ö.'ye 'haksız tahrik altında tasarlayarak adam öldürmek' suçundan 24 yıl, eski kayınpederi diğer tutuklu sanık Arif S. ve baldızı K.S.'nin (Kübra Sobacı) 'kasten öldürmeye yardım etmek', eski kayınvalidesi F.S.'nin (Fatma Sobacı) ise 'suç delillerini yok etmek' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ayrıca sanıkların arkadaşı J.D. (Julide Doğan) suçu ve suçluyu kayırma, bir diğer arkadaşları İ.A. (İnci Alimamoğlu) ise suça yardım için iştirak etmek suçundan ceza istendi. Cinayetten sonra anlaşmalı boşandığı Mustafa Ö.'nün eski eşi T.S. (Sobacı) (36) hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Geçen duruşmada, tutuklu sanıklardan Arif S., serbest bırakıldı. İşadamı Ali Özdemir'in, ortağı Mustafa Ö. tarafından eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla öldürülmesine ilişkin davanın 2'nci duruşması bugün gerçekleşti. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Ö., tutuksuz sanıklar Arif S., F.S., K.S. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar J.D. ve İ.A. ise mahkemeye katılmadı. Duruşma tanık Y.E.A.'nın ifadesiyle başladı. Ardından Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütealasını açıkladı. Sanık Mustafa Ö.'nün, yakın arkadaşı olan Özdemir ile eşi arasında duygusal birlikteliği öğrenmesi nedeniyle bunun yarattığı elem ve hiddetin etkisinde kalarak maktülü tasarlayarak öldürdüğü anlaşıldığından, sanığın eylemine uyan TCK'nın 821-a, 29.53 maddelerince 24 yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Sanık Mustafa Ö.'nün eski kayınpederi Arif S. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan, sanık Mustafa Ö.'nün eski kayınvalidesi F.S. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan, sanık J.D.'nin 'suçluyu kayırma' suçundan cezalardırılmasını istedi. Tutuksuz sanık K.S. ve İ.A.'nın beraatini talep etti. Mütealanın okunmasının ardından Ali Özdemir'in ağabeyi Şaban Özdemir'e müteala için düşüncesi sorulunca, Mütealada verilen cezalar azdır, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum yanıtını verdi. Dava, 8 Şubat 2019'a ertelendi.

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