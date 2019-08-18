Son Dakika Haberleri: MUĞLA Bodrum'daki orman yangınları ile ilgili belediye başkanları açıklama yaptı-Yeniden
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MUĞLA Bodrum'daki orman yangınları ile ilgili belediye başkanları açıklama yaptı-Yeniden

35 dakika önce

Bodrum'daki orman yangınları ile ilgili belediye başkanları açıklama yaptı.

Bodrum'daki orman yangınları ile ilgili belediye başkanları açıklama yaptı
Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:10 Kaynak: DHA
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