Muğla bodrum'daki sokak ve caddelerde bakım onarım çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla bodrum'daki sokak ve caddelerde bakım onarım çalışması - Son Dakika

Muğla bodrum'daki sokak ve caddelerde bakım onarım çalışması

6 saat önce

Bodrum'daki sokak ve caddelerde bakım onarım çalışmasıBODRUM Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi sorumluluk alanlarında bakım, onarım ve imalat çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum'daki sokak ve caddelerde bakım onarım çalışması

BODRUM Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan turizm sezonu öncesi sorumluluk alanlarında bakım, onarım ve imalat çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, turizm bölgelerindeki çalışmalarına hız verdi. Osman Nuri Bilgin, Neyzen Tevfik ve Adnan Menderes Caddelerinde traverten kaldırım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Traverten kaldırım çalışmalarının ilk etabı, geçtiğimiz turizm sezonu öncesi tamamlanmıştı. Çalışmalar tamamlandığında toplam 10 bin 563 metrekare traverten kaldırım döşemesi, 4 bin 369 metre traverten bordür taşı döşemesi, 1300 metre engelli yürüyüş yolu ve 1044 metrekare beton bordür araç park yeri yapılmış olacak. Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adnan Menderes Caddesi'nde asfalt çalışmaları başlayacak. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz çalışmaları yerinde inceleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Ekipler ayrıca bozulan kaldırım ve yürüyüş yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Bodrum genelinde asfalt yama, beton yol, parke yol, kaldırım yapım çalışmalarını da aralıksız sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özellikle Karaova bölgesinde başlattıkları geniş kapsamlı çalışmalara devam ediyor.

Muğla bodrum'daki sokak ve caddelerde bakım onarım çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, Adnan Menderes, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:43 Kaynak: DHA
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