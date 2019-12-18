Muğla bodrum'daki vinç kazasında bilirkişi incelemesi başlatıldı - Son Dakika
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Muğla bodrum'daki vinç kazasında bilirkişi incelemesi başlatıldı

6 saat önce

Bodrum'daki vinç kazasında bilirkişi incelemesi başlatıldıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişi yaralandığı olayla ilgili olarak Makine Mühendisleri Odası Birliği...

Bodrum'daki vinç kazasında bilirkişi incelemesi başlatıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişi yaralandığı olayla ilgili olarak Makine Mühendisleri Odası Birliği Bodrum Temsilciliği'nce görevlendirilen 2 bilirkişi uzmanı ön rapor hazırlamak için çalışma gerçekleştirdi.

Bodrum'un Ortakent Kapuz Caddesi'ndeki dünyaca ünlü bir alışveriş merkezinin dış cephesinde, dün saat 20.30 sıralarında yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Kaza sırasında çevrede bulunanlar devrilen vincin altında kalmamak için panik ve korku içerisinde kaçıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş'ın (35) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Vinç sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vinç üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere, Akdaş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu ve Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, görevlilerden kaza hakkında bilgi aldı. Olayın ardından alışveriş merkezinde panik yaşayanlar sakinleştirilmeye çalışıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaşanan talihsiz olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. Güvenlik şeridinin çekildiği olay yerine kimse yaklaştırılmazken, Makine Mühendisleri Odası Birliği Bodrum Temsilciliği'nce oluşturulan bilirkişi heyetince ön rapor hazırlanmak için çalışma yapıldı. Hazırlanacak olan raporun savcılığa teslim edileceği bildirildi. Öte yandan yaralılardan Serdar Karabatak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, İlhan Enes Demir ve Ünal Topuz'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Evli ve 1 kız çocuğu babası Sefer Akdaş'ın cenazesinin ise yarın ikindide Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde ikindide kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi.

Muğla bodrum'daki vinç kazasında bilirkişi incelemesi başlatıldı

Makine Mühendisleri Odası, Ortakent, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:59 Kaynak: DHA
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