Muğla bodrum ekim ayında yazı yaşıyor

Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sonbahara rağmen hava sıcaklığının 27 derecede seyretmesi plajlara da yansıdı. Geçen hafta aralıklarla sağanak yağışın olduğu ilçede güneşin yüzünü göstermesiyle plajlar, Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinden turistlerle doldu. Sere serpe güneşlenen turistler, renkli görüntüler oluşturdu.

Bodrum'daki plajlar, ekim ayı olmasına rağmen doldu. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece ölçüldüğü ilçede renkli görüntüler ortaya çıktı. Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını dolduran turistlerin bazıları güneşlenip yüzdü, bazıları da su sporları yaptı. Kimileri de günübirlik teknelerle mavi yolculuğa çıktı. Danimarkalı turist Camilla Sofia, Bodrum'a aşık oldum. Her yıl tatile geliyorum ve ülkeme geri dönmek istemiyorum. Özellikle ekim ayından Bodrum ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kalabalıktan hoşlanmayanlar bu ay tatil yapsın. Hiç yabancılık çekmiyorum. Türk insanları sıcakkanlı ve misafirperver. Deniz suyu sıcaklığı ise beklentimin üzerinde dedi.