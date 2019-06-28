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MUĞLA BODRUM KİLİMLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açılan sergiyle, bazıları 300 yıllık olan yörenin kilimleri görücüye çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde açılan sergiyle, bazıları 300 yıllık olan yörenin kilimleri görücüye çıktı.
Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği (KARAOVA-DER) işbirliğiyle 'Bodrum Kilimleri' sergisi açıldı. BODTO Sergi Salonu'ndaki serginin açılışına, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras da katıldı. Bazıları 300 yıllık olan toplam 26 kilim, görücüye çıktı. Bodrum'un bir zamanlar geçim kaynağı dokumacılıkta kullanılan dokuma tezgahı ile malzemeler de sergilendi. Tüm kilimlerin yanında, o kilimin öyküsü ve tekniğine ilişkin bilgilerin yer aldığı notlar da iliştirildi.
Asırlık kilimleri dikkatle inceleyen Başkan Aras, bir ara Karaova'dan Neşe Cangır'ın başında olduğu nostaljik dokuma tezgahının başına geçerek, ilmek attı. Bodrum'un en büyük zenginliğinin tarihinden ve kültüründen gelen gelenekleri olduğunu söyleyen Başkan Aras, bugün metropole dönüşmeye başlayan Türkiye'nin en gözde turizm merkezinde 'yerele sahip çıkmak' gerektiğine işaret etti. Başkan Aras, Bodrum'u korunması, yerel değerlerine ve kültürüne sahip çıkmakla mümkündür. Aynı zamanda, bu yarımadaya tatil yapmak ya da yerleşmek için gelen insanların Bodrum kültürüne, doğasına, denizine, mimarisine adapte olarak uyum sağlaması çok önemli. Bodrum'un kültürü dünyaya yeter. Biz bu kilimleri naftalin kokuları arasında görür, sandıklarda saklardık. Çünkü annelerimiz bunlara çocuğu gibi sahip çıkardı diye konuştu. Karaova Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Başol ise, halı ve kilim dokuma geleneğinin aynı zamanda turistik bir değer olduğunu da belirterek, Biz yerele sahip çıktığımız ölçüde evrensel oluruz dedi. Bodrum Kilimleri Sergisi, 26 Temmuz'a kadar BODTO sergi alanında ziyarete açık olacak.
MUĞLA BODRUM KİLİMLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:47 Kaynak: DHA
ahmet aras, CHP, ticaret, bodrum, Güncel
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