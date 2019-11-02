Muğla bodrum mavisi sandalyeler kahvehanelere ücretsiz dağıtılıyor

Bodrum mavisi sandalyeler kahvehanelere ücretsiz dağıtılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kentin simge rengi çivit mavisi ahşap sandalyeler, ilçedeki kahvehanelere ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Bodrum'un dokusuna, özüne, kültürüne ve çevresine yakışır projelerle ilçe geneline yeni bir soluk kazandırmayı hedefleyen Bodrum Belediyesi, yeni bir çalışma başlattı. Bodrum genelindeki kahvehanelere, çivit mavisi ahşap sandalyelerin ücretsiz dağıtılmasına karar verildi. Bu kapsamda Bodrum mavisi ahşap sandalyelerin dağıtımına, Karaova Bölgesi ile Gölköy ve Türkbükü mahallelerinde başlandı. Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılı için temin edilen toplam 800 mavi sandalyenin dağıtımına önümüzdeki günlerde Gündoğan ve Yalıkavak Mahalleleriyle devam edilecek. Kısa süre sonra, yarımada genelindeki bütün kahvehane ve kıraathanelerde Bodrum mavisi tahta sandalyeler olacak. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, Kentler, kültürüyle yaşar ve ayakta kalır. Bodrum her ne kadar turizm kenti olarak gelişimini sürdürse de, ilçeye değer katan unsurları asla unutturmayacağız. Geleneksel dokumuzu yansıtan mimarimize, Bodrum mavimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu konuda esnaflarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bu bizim kültürel sorumluluğumuz diye konuştu.