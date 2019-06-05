Son Dakika Haberleri: MUĞLA BODRUM PLAJLARI CIVIL CIVIL
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MUĞLA BODRUM PLAJLARI CIVIL CIVIL

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bayram tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler, bol bol güneşlenerek denize girdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bayram tatilini geçiren yerli ve yabancı turistler, bol bol güneşlenerek denize girdi. Plajlarda yer bulamayanlar tatilcilerin ise ağaç altlarında çadır kurmaları dikkat çekti. Ramazan Bayramı nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından Bodrum'a akın akın gelen tatilciler, bayramın ikinci gününde soluğu sahillerde aldı. Deniz suyu sıcaklığının 21, hava sıcaklığının ise 25 derece olarak ölçüldüğü Bodrum'da ilçe merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası plajlarında ne karada ne denizde yer kalmadı. Yerli ve yabancı turistler birlikte denize girip, güneşlendi, su sporları yaptı. Plajlarda renkli görüntüler oluştu. Şehir merkezinde yer bulamayanlar ise araçlarla Torba, Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallerindeki plajlara gitmeyi tercih etti. Bazı tatilciler günübirlik tekne turlarına katılarak eşsiz güzellikteki koyları gezerken, bazıları ise plajlarda yer kalmayınca ağaç altında çadır kurdu.
MUĞLA BODRUM PLAJLARI CIVIL CIVIL
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
Türkiye, Ramazan Bayramı, Bodrum, Güncel
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